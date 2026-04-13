Исторический поворот: сухопутные войска Австралии впервые возглавит женщина
Сьюзан Койл станет первой женщиной во главе армии Австралии
Обложка © Getty Images / Asanka Ratnayake
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о назначении генерал-лейтенанта Сьюзан Койл новым командующим сухопутными войсками. Она вступит в должность в июле и станет первой женщиной на этом посту за 125-летнюю историю австралийской армии.
Сейчас Койл занимает должность начальника объединённых возможностей вооружённых сил Австралии. Она сменит на посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта, который уходит в отставку. У Койл за плечами почти 40 лет службы: в армию она пришла ещё в 1987 году. За это время она успела поработать в Восточном Тиморе, на Соломоновых островах, в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также командовала оперативной группой в Афганистане и 17-м полком связи.
Для Австралии это не просто кадровая перестановка, а заметный символический шаг. Reuters пишет, что назначение Койл власти подают и как часть более широкой линии на рост роли женщин в вооружённых силах страны.
