Исторический поворот: сухопутные войска Австралии впервые возглавит женщина

Сейчас Койл занимает должность начальника объединённых возможностей вооружённых сил Австралии. Она сменит на посту генерал-лейтенанта Саймона Стюарта, который уходит в отставку. У Койл за плечами почти 40 лет службы: в армию она пришла ещё в 1987 году. За это время она успела поработать в Восточном Тиморе, на Соломоновых островах, в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также командовала оперативной группой в Афганистане и 17-м полком связи.