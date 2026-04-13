Reuters: Венгрия разморозит 19 млрд евро помощи ЕС после выборов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll
Победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии привела к росту национальной валюты и фондового рынка. Курс форинта достиг четырёхлетнего максимума, а акции подорожали на 2,6%. Об этом пишет Reuters.
Смена власти в Будапеште позволит разморозить финансовую помощь Евросоюза в размере 19 млрд евро, что оживит стагнирующую экономику. Источник также предполагает, что новое правительство намерено отказаться от форинта в пользу евро.
Напомним, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра завоевала большинство в парламенте Венгрии (138 из 199 мест). В течение 30 дней новый премьер вступит в должность. В Кремле заявили, что относятся с пониманием и уважением к суверенному волеизъявлению венгерского народа. При этом вероятный преемник Виктора Орбана заговорил о необходимости диалога с Москвой. Кроме того, Мадьяр отметил, что страна продолжит покупать российскую нефть и не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Будапешт будет ориентироваться на самое безопасное и дешевое сырье.
