Reuters: Венгрия разморозит 19 млрд евро помощи ЕС после выборов

Победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии привела к росту национальной валюты и фондового рынка. Курс форинта достиг четырёхлетнего максимума, а акции подорожали на 2,6%. Об этом пишет Reuters.

Смена власти в Будапеште позволит разморозить финансовую помощь Евросоюза в размере 19 млрд евро, что оживит стагнирующую экономику. Источник также предполагает, что новое правительство намерено отказаться от форинта в пользу евро.