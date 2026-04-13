13 апреля, 14:49

Reuters: Венгрия разморозит 19 млрд евро помощи ЕС после выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Linda Knoll

Победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии привела к росту национальной валюты и фондового рынка. Курс форинта достиг четырёхлетнего максимума, а акции подорожали на 2,6%. Об этом пишет Reuters.

Смена власти в Будапеште позволит разморозить финансовую помощь Евросоюза в размере 19 млрд евро, что оживит стагнирующую экономику. Источник также предполагает, что новое правительство намерено отказаться от форинта в пользу евро.

Дотком: ЕС не выделит Украине кредит на €90 млрд после предупреждения России
Напомним, оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра завоевала большинство в парламенте Венгрии (138 из 199 мест). В течение 30 дней новый премьер вступит в должность. В Кремле заявили, что относятся с пониманием и уважением к суверенному волеизъявлению венгерского народа. При этом вероятный преемник Виктора Орбана заговорил о необходимости диалога с Москвой. Кроме того, Мадьяр отметил, что страна продолжит покупать российскую нефть и не поддержит ускоренное вступление Украины в Евросоюз. По его словам, Будапешт будет ориентироваться на самое безопасное и дешевое сырье.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
