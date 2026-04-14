13 апреля, 21:03

Дмитриев назвал идиотским русофобское заявление сына Сороса о России

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова Александра Сороса — сына венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса. Александр высказался о выборах в Венгрии и написал, что русские должны «уехать домой», а венгры вернуться.

«Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, — его идиотские антироссийские заявления дают ещё больше поводов любить, уважать Россию», — написал Дмитриев в соцсети X.

Мадьяр: Евросоюзу следует снять санкции с РФ сразу после конфликта на Украине

Напомним, голосование прошло 12 апреля. Оппозиционная партия «Тиса» победила и получила 138 мандатов из 199 в парламенте. Лидер партии Петер Мадьяр пообещал, что Венгрия продолжит закупать российскую нефть и не поддержит быстрое вступление Украины в ЕС. В Кремле надеются, что новое руководство Венгрии сохранит прагматичные отношения с Россией.

Лия Мурадьян
