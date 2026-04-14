Цифры говорят сами за себя: В Кремле оценили число нарушений перемирия на Пасху со стороны ВСУ

Нарушений пасхального перемирия со стороны Вооружённых сил Украины было «очень много», и цифры в данном случае «говорят сами за себя». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные Минобороны России, согласно которым за 32 часа пасхального перемирия было зафиксировано более 6,5 тысячи нарушений со стороны украинских войск.

«Здесь цифры говорящие, действительно, нарушений было очень много, цифры говорят сами за себя», — подчеркнул представитель Кремля.