Песков призвал дождаться первых шагов нового правительства Венгрии

В Кремле считают, что прежде чем делать выводы о внешнеполитическом курсе Венгрии, необходимо дождаться формирования нового кабмина и его первых конкретных действий. Пока же предвыборные обещания оппозиции не стоит воспринимать как руководство к действию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте дождёмся, когда будет сформировано новое правительство Венгрии, давайте дождёмся первых конкретных шагов», — сказал Песков.

Песков также прокомментировал заявления лидера победившей на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра о возможном референдуме по вступлению Украины в Евросоюз. Представитель главы государства отметил, что после победы политик делает много громких заявлений и проводит множество пресс-конференций, поэтому к ним стоит относиться сдержанно.