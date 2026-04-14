Песков призвал дождаться первых шагов нового правительства Венгрии
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
В Кремле считают, что прежде чем делать выводы о внешнеполитическом курсе Венгрии, необходимо дождаться формирования нового кабмина и его первых конкретных действий. Пока же предвыборные обещания оппозиции не стоит воспринимать как руководство к действию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Давайте дождёмся, когда будет сформировано новое правительство Венгрии, давайте дождёмся первых конкретных шагов», — сказал Песков.
Песков также прокомментировал заявления лидера победившей на выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра о возможном референдуме по вступлению Украины в Евросоюз. Представитель главы государства отметил, что после победы политик делает много громких заявлений и проводит множество пресс-конференций, поэтому к ним стоит относиться сдержанно.
Напомним, в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра победила на выборах, получив 138 из 199 мест. Мадьяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, поскольку страна находится в состоянии военного конфликта. Он также сообщил, что готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы, включая дешёвые энергоносители. А в Кремле рассчитывают продолжить прагматичные контакты с новым руководством Венгрии после победы оппозиционной партии «Тиса».
