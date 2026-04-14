Песков раскрыл позицию Москвы: США зовут к совместным проектам без паузы на Украине

Россия предлагает США развивать экономическое сотрудничество и запускать совместные проекты, не дожидаясь урегулирования на Украине. Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, американская сторона по-прежнему увязывает восстановление торгово-экономических отношений с украинским треком. Москва же, как следует из слов Пескова, считает такой подход необязательным.

Представитель Кремля добавил, что у России и США может быть много взаимовыгодных проектов. При этом он уточнил, что работа в рамках двусторонней группы по сотрудничеству продолжается, а разные вопросы остаются в обсуждении.

К слову, еще в феврале Песков говорил, что Вашингтон полностью связывает тему экономического взаимодействия с процессом урегулирования на Украине. Новый комментарий показывает, что позиция США, по оценке Кремля, с тех пор принципиально не изменилась.