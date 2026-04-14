Минус два морских дрона за сутки: Черноморский флот блестяще отработал по врагу
Силы Черноморского флота за сутки уничтожили два безэкипажных катера ВСУ. Об этом 14 апреля сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.
В военном ведомстве уточнили, что оба катера были уничтожены в акватории Черного моря. Других деталей по району обнаружения и характеру цели в сообщении не приводилось.
Минобороны также отчиталось, что за сутки российские средства ПВО сбили 391 беспилотник самолетного типа, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды HIMARS.
Это уже не первый подобный эпизод за последние дни. Еще 6 апреля ведомство заявляло, что в северо-восточной части Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ.
