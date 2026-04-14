Украинец не смог сбежать из РФ после покушения на силовика из-за куратора
Обложка © Life.ru
Задержанный за подготовку теракта против высокопоставленного силовика в Москве украинец собирался сбежать из России после преступления, но кураторы из Киева его бросили и перестали выходить на связь. Об этом сообщает ФСБ РФ со ссылкой на допрос подозреваемого.
«Я должен был отбыть в Оренбург, забрать мотоцикл и переехать через российско-казахстанскую границу, но куратор не вышел на связь», — рассказал задержанный украинец.
Он также сознался, что по указке СБУ разыскал схрон с элементами взрывного устройства, собрал бомбу, после чего положил её в багажник электроскутера. Его пособник — гражданин Молдавии — проводил разведку и сбор данных, а затем должен был заснять на камеру последствия взрыва для передачи куратору. Он успел арендовать машину, прибыть к торговому центру, где предполагалось преступление, и приступил к онлайн-трансляции. И, наконец, третий соучастник — россиянин — вёл видеосъёмку перед покушением, чтобы представители СБУ точно выбрали место закладки бомбы.
Напомним, 2 апреля в Москве был предотвращён теракт возле одного из бизнес-центров. Взрывное устройство было спрятано в багажнике электроскутера и предназначалось для атаки на высокопоставленного силовика. Преступники планировали привести устройство в действие дистанционно. Уже задержаны трое причастных к закладке СВУ в скутер. Это украинец, гражданин Молдавии и россиянин. Основным исполнителем был украинец. Это бывший кадровый боец ВСУ, переброшенный СБУ на российскую территорию. Военный пересёк нашу границу по поддельному паспорту. На допросе он уже признал свою вину.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.