NYT выпустила колонку о «синдроме одержимости папой» у Трампа

The New York Times опубликовала гостевую колонку с резким заголовком Trump Has Pope Derangement Syndrome. Её автор — журналист Джеймс В. Грималди, бывший исполнительный редактор National Catholic Reporter. В тексте он утверждает, что Дональд Трамп болезненно воспринимает публичные заявления Папы Льва XIV и отвечает на них как на личный вызов.

Поводом для колонки стала перепалка между Трампом и понтификом. Ранее Папа Лев XIV осуждал жёсткое обращение с мигрантами и критиковал войну с Ираном, а хозяин Белого дома после этого назвал его «слабым в вопросах преступности» и «ужасным для внешней политики». Reuters также сообщало, что позже Папа заявил: он не боится Трампа.

Автор эссе настаивает, что слова Папы — это не политические шпильки в адрес Белого дома, а позиция, вытекающая из католического учения. По его логике, Трамп ошибочно трактует моральные заявления Ватикана как часть обычной партийной войны.

В самой колонке отдельно подчеркивается, что Лев XIV говорит от имени Церкви как духовный лидер более чем миллиарда католиков, а не как политический оппонент президента США. Именно поэтому автор и использует формулу про «синдром одержимости папой», пытаясь показать, что реакция Трампа, по его мнению, вышла далеко за рамки нормальной полемики.

На этом фоне спор между Трампом и Ватиканом уже вышел далеко за пределы одной публикации. Reuters и AP писали, что Папа в последние дни всё жёстче высказывается о войне, а конфликт между ним и Трампом стал одной из самых заметных международных и религиозных тем недели.

Напомним, глава католической церкви осудил американский курс на давление на Иран, подчеркнув недопустимость любых угроз республике. В проповеди он также отметил, что желание властвовать несовместимо с верой. Трамп парировал с негодованием: по его словам, понтифик стал папой лишь из-за него. В Ватикане ответили, что такие высказывания говорят о бессилии.