Politico назвала новых возможных «разрушителей ЕС» после поражения Орбана

После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии в Европе начали обсуждать, кто теперь станет главным критиком линии Брюсселя. Об этом пишет Politico. На этом фоне сам Орбан уже признал поражение, а его 16-летнее правление завершилось победой партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Как следует из пересказа материала, уход Орбана оставил вакантным место политика, который годами мешал единой позиции ЕС по ключевым вопросам. В публикации его называют одним из главных разрушителей европейского единства.

При этом новым премьером Венгрии станет Петер Мадьяр. После победы он дал понять, что настроен на более тесную работу с Евросоюзом и хочет разморозить замороженные для Будапешта европейские средства.

Однако, как отмечает Politico, это не означает, что для Брюсселя наступит спокойный период. В Европейском совете остаются союзники Орбана и другие политики, которые могут занять нишу его главного оппонента.

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выступила за изменение правил голосования в ЕС, чтобы снизить риск блокировки решений, для которых сейчас требуется единогласие.

Сам Мадьяр при этом не во всем готов резко рвать с прежней линией. Он уже заявлял, что Венгрия будет диверсифицировать поставки энергоносителей, но полностью отказываться от нефти и газа из России пока не собирается.