Украина не готова соблюдать никакие договорённости, что доказало полное неуважение ею временного перемирия на Пасху. ВСУ нарушили режим тишины свыше 6 тысяч раз, а значит в дальнейшем Москва будет исходить из того, что Киев не способен соблюдать какие-либо условия. Об этом пишет издание InfoBRICS.

Автор напоминает, что пасхальное перемирие продлилось всего лишь 32 часа, но киевский режим умудрился нарушить его за такой короткий срок. Как вывод, Украина поведёт себя подобным образом и при более серьёзных договорённостях, подчёркивается в статье. При этом Владимир Зеленский обещал отвечать «зеркально», а в итоге наплевал на всё, резюмируется в тексте.

«Если украинские солдаты не уважают даже 32-часовую паузу в боевых действиях, то очевидно, при долгосрочном соглашении могут произойти более серьёзные нарушения, в связи с чем Россия не может доверять противнику при более глубоких переговорах», — резюмирует автор статьи.