Иран пригрозил перекрыть Персидский залив и Красное море в ответ на блокаду США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography
Иран пригрозил перекрыть судоходство через Персидский и Оманский заливы, а также Красное море, если США не прекратят морскую блокаду исламской республики. Об этом заявил командующий центральным штабом иранских войск «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи.
«Шаги США могут повлечь за собой нарушение режима прекращения огня, а ВС Ирана не допустят продолжения экспортных и импортных поставок через Персидский и Оманский заливы и Красное море», — сказал он.
Абдоллахи добавил, что Иран будет действовать решительно для защиты своего суверенитета и своих национальных интересов.
Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер призвал топить любые корабли, приблизившиеся к зоне блокады. Но это не помешало двум танкерам пройти через пролив в первый же день.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.