15 апреля, 12:00

Иран пригрозил перекрыть Персидский залив и Красное море в ответ на блокаду США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy Dean Photography

Иран пригрозил перекрыть судоходство через Персидский и Оманский заливы, а также Красное море, если США не прекратят морскую блокаду исламской республики. Об этом заявил командующий центральным штабом иранских войск «Хатам-аль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи.

«Шаги США могут повлечь за собой нарушение режима прекращения огня, а ВС Ирана не допустят продолжения экспортных и импортных поставок через Персидский и Оманский заливы и Красное море», — сказал он.

Абдоллахи добавил, что Иран будет действовать решительно для защиты своего суверенитета и своих национальных интересов.

Без спешки и пряток: Супертанкер прорвал блокаду США в Ормузском проливе

Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер призвал топить любые корабли, приблизившиеся к зоне блокады. Но это не помешало двум танкерам пройти через пролив в первый же день.

BannerImage
Наталья Афонина
