Экстрасенс Череватый признал бессилие магии против рака у Лерчек

Победитель 23-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» Влад Череватый обратился к подписчикам, просившим его помочь блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которой диагностировали четвёртую стадию рака желудка с метастазами. Медиум категорично заявил, что онкология не лечится магией, эзотерикой, ритуалами, перекладами или заговорами.

«Нет такого обряда, который вылечит рак. И каждый экстрасенс, кто обещает вам обратное, просто обманывает вас, отнимая самое ценное: время», — написал Череватый.

Экстрасенс заявил, что с середины мая до середины июня у Валерии Чекалиной будет «судьбоносный промежуток жизни», и пожелал ей сил пройти этот путь. Сама блогерша сейчас проходит лечение у лучших врачей и надеется на скорую ремиссию.