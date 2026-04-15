Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 12:36

Экстрасенс Череватый признал бессилие магии против рака у Лерчек

Влад Череватый заявил, что магия не может вылечить рак у блогерши Лерчек

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ vlad__cherevatyi, ler_chek

Победитель 23-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» Влад Череватый обратился к подписчикам, просившим его помочь блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которой диагностировали четвёртую стадию рака желудка с метастазами. Медиум категорично заявил, что онкология не лечится магией, эзотерикой, ритуалами, перекладами или заговорами.

«Нет такого обряда, который вылечит рак. И каждый экстрасенс, кто обещает вам обратное, просто обманывает вас, отнимая самое ценное: время», — написал Череватый.

Экстрасенс заявил, что с середины мая до середины июня у Валерии Чекалиной будет «судьбоносный промежуток жизни», и пожелал ей сил пройти этот путь. Сама блогерша сейчас проходит лечение у лучших врачей и надеется на скорую ремиссию.

Напомним, в марте у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Она начала химиотерапию, из-за чего волосы стали сильно выпадать, и после очередной процедуры побрилась наголо. Позже Лерчек заметили в фитнес-клубе, её жених Луис Сквиччиарини пояснил, что блогерша ходит туда на тренировки по рекомендации врачей.

Анастасия Никонорова
