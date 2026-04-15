Экстрасенс Череватый признал бессилие магии против рака у Лерчек

Влад Череватый заявил, что магия не может вылечить рак у блогерши Лерчек
Победитель 23-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» Влад Череватый обратился к подписчикам, просившим его помочь блогерше Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), которой диагностировали четвёртую стадию рака желудка с метастазами. Медиум категорично заявил, что онкология не лечится магией, эзотерикой, ритуалами, перекладами или заговорами.
«Нет такого обряда, который вылечит рак. И каждый экстрасенс, кто обещает вам обратное, просто обманывает вас, отнимая самое ценное: время», — написал Череватый.
Экстрасенс заявил, что с середины мая до середины июня у Валерии Чекалиной будет «судьбоносный промежуток жизни», и пожелал ей сил пройти этот путь. Сама блогерша сейчас проходит лечение у лучших врачей и надеется на скорую ремиссию.
Напомним, в марте у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) диагностировали рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Она начала химиотерапию, из-за чего волосы стали сильно выпадать, и после очередной процедуры побрилась наголо. Позже Лерчек заметили в фитнес-клубе, её жених Луис Сквиччиарини пояснил, что блогерша ходит туда на тренировки по рекомендации врачей.
