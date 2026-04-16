Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 04:50

Тегеран назвал блокаду Ормуза США незаконной и пригрозил срывом перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli

Тегеран выступил с жёстким предупреждением в адрес Вашингтона из-за Ормуза. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил РИА «Новости», что блокада пролива Соединёнными Штатами станет провокационным и незаконным шагом с точки зрения международного права.

По его словам, такие действия могут привести к срыву действующего режима прекращения огня между странами. Багаи подчеркнул, что в случае блокады вооружённые силы Ирана готовы предпринять необходимые действия.

Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер топить любые корабли, приблизившиеся к зоне блокады. Но это не помешало двум танкерам пройти через пролив в первый же день.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar