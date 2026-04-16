Тегеран назвал блокаду Ормуза США незаконной и пригрозил срывом перемирия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Olga Maria Toli
Тегеран выступил с жёстким предупреждением в адрес Вашингтона из-за Ормуза. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил РИА «Новости», что блокада пролива Соединёнными Штатами станет провокационным и незаконным шагом с точки зрения международного права.
По его словам, такие действия могут привести к срыву действующего режима прекращения огня между странами. Багаи подчеркнул, что в случае блокады вооружённые силы Ирана готовы предпринять необходимые действия.
Напомним, президент США Дональд Трамп после провала переговоров с Ираном в Исламабаде объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Американский лидер топить любые корабли, приблизившиеся к зоне блокады. Но это не помешало двум танкерам пройти через пролив в первый же день.
