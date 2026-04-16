Джабаров: Решение об ударах по заводам дронов в Европе примет Генштаб

Верховный главнокомандующий и Генштаб решат — наносить ли удары по европейским заводам, где собирают беспилотники для Украины. Минобороны РФ уже раскрыло адреса этих производств. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Наносить удары реально или нет — это решает только верховный главнокомандующий и Генеральный штаб. В принципе, это хорошо, что мы знаем адреса», — обозначил Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

Сенатор добавил, что Великобритания планирует поставить Украине 120 тысяч дронов до конца 2026 года.

Джабаров призвал европейские страны задуматься. Он отметил, что эти государства фактически давно втянуты в войну и работают на её продолжение.