Власти Кузбасса прокомментировали пропажу награждённого Путиным Героя России
Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса
Власти Кемеровской области официально подтвердили, что по факту исчезновения Героя России Алексея Асылханова в городе Юрге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные и поисковые мероприятия.
«В интересах следствия подробности не разглашаются», — говорится в сообщении правительства.
Напомним, что в городе Югра Кемеровской области с 3 апреля разыскивают 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. За заслуги на СВО в декабре 2024 года его наградили Золотой Звездой Героя, а после ранения он вернулся в Кузбасс преподавать в техникуме. Жена пропавшего сообщила, что раньше муж никогда не исчезал и не имел вредных привычек. В тот день он находился в приподнятом расположении духа, но повёл себя необычно. Асылханов сказал супруге, что идёт на работу, хотя в колледже к тому моменту занятия уже закончились.
