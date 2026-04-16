Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 15:14

Власти Кузбасса прокомментировали пропажу награждённого Путиным Героя России

Обложка © Telegram / Полиция Кузбасса

Власти Кемеровской области официально подтвердили, что по факту исчезновения Героя России Алексея Асылханова в городе Юрге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные и поисковые мероприятия.

«В интересах следствия подробности не разглашаются», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, что в городе Югра Кемеровской области с 3 апреля разыскивают 23-летнего Героя России Алексея Асылханова. За заслуги на СВО в декабре 2024 года его наградили Золотой Звездой Героя, а после ранения он вернулся в Кузбасс преподавать в техникуме. Жена пропавшего сообщила, что раньше муж никогда не исчезал и не имел вредных привычек. В тот день он находился в приподнятом расположении духа, но повёл себя необычно. Асылханов сказал супруге, что идёт на работу, хотя в колледже к тому моменту занятия уже закончились.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar