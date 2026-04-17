В Украине функционируют тысячи нелегальных контакт-центров, специализирующихся на обмане граждан. По оценкам частного детектива Андрея Галича, только в столице их насчитывается свыше тысячи, а по всей стране число таких организаций может превышать 10 тысяч.

Специалист отмечает пугающую тенденцию: многие сотрудники подобных «офисов» перестали осознавать криминальный характер своей деятельности. Для них выманивание средств превратилось в обычную работу, особенно когда жертвами становятся жители соседнего государства.

«Это реальный бич нашего общества. Эти люди уже другие, они не смогут больше работать на обычных работах», — считает Андрей Галич. По его наблюдениям, до недавнего времени преступники концентрировали внимание на россиянах.

Однако ситуация меняется. Россия существенно укрепила системы кибербезопасности, которые эксперт называет одними из самых передовых в мире. В то же время украинские механизмы защиты от подобных угроз остаются несовершенными: до сих пор не решена проблема подмены телефонных номеров, позволяющая злоумышленникам выдавать себя за представителей банков или близких людей.

Учитывая эти факторы, эксперт прогнозирует неизбежный разворот преступных схем внутрь страны. Вероятно, вскоре мошенники начнут активнее атаковать собственных соотечественников.

Также существует риск вовлечения в противоправную деятельность жителей отдельных территорий, владеющих местным языком. Это усложнит идентификацию преступников и сделает коммуникацию с жертвами более убедительной.

В свете этих данных стоит напомнить о трагической истории с участием сыновей украинских криминальных авторитетов. 28-летний Игорь Комаров (сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова) был похищен, а его друг Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена и авторитета Александра Петровского) сумел сбежать. Сначала бандиты требовали за Комарова $10 млн выкупа, они снимали его на видео, где он заявлял, что ему отрубили пальцы и подвергли другим пыткам. Также Комаров на камеру попросил прощения у обманутых россиян. Позже у пляжа Кетевел в округе Гианьяр нашли расчленённое тело, которое, как предполагалось, может принадлежать похищенному украинцу.