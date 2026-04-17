СК возбудил дело по факту гибели певца Кунгурова после жалоб отца

Следственный комитет России инициировал уголовное производство в связи со смертью известного оперного исполнителя Евгения Кунгурова, произошедшей в Москве весной 2024 года. Первоначально предполагалось, что причиной смерти стало самоубийство, и по этой причине в возбуждении дела было отказано на этапе предварительного расследования.

Как пишет «Коммерсант», после настойчивых жалоб отца погибшего певца в высшие инстанции СКР и прокуратуры, дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Пока оно возбуждено по статье о доведении до самоубийства, но отец, Кунгуров-старший, твёрдо уверен: это было убийство, а суицид – лишь тщательно спланированная инсценировка.

По версии Кунгурова-старшего, трагедия разыгралась после ссоры в квартире. Затем, как он предполагает, тело певца пытались тайно вынести из подъезда, но по пути сбросили с балкона четвёртого этажа. Именно этим, по мнению отца, объясняется отсутствие следов, характерных для падения с большой высоты.