СК возбудил дело по факту гибели певца Кунгурова после жалоб отца
Обложка © Life.ru
Следственный комитет России инициировал уголовное производство в связи со смертью известного оперного исполнителя Евгения Кунгурова, произошедшей в Москве весной 2024 года. Первоначально предполагалось, что причиной смерти стало самоубийство, и по этой причине в возбуждении дела было отказано на этапе предварительного расследования.
Как пишет «Коммерсант», после настойчивых жалоб отца погибшего певца в высшие инстанции СКР и прокуратуры, дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки. Пока оно возбуждено по статье о доведении до самоубийства, но отец, Кунгуров-старший, твёрдо уверен: это было убийство, а суицид – лишь тщательно спланированная инсценировка.
По версии Кунгурова-старшего, трагедия разыгралась после ссоры в квартире. Затем, как он предполагает, тело певца пытались тайно вынести из подъезда, но по пути сбросили с балкона четвёртого этажа. Именно этим, по мнению отца, объясняется отсутствие следов, характерных для падения с большой высоты.
Напомним, что оперный певец и участник шоу «Голос» Евгений Кунгуров погиб в апреле 2024 года в Москве. Перед трагедией он отправил супруге тревожное сообщение и перестал выходить на связь. Сообщалось, что артист ранее обращался за медицинской помощью из-за проблем с психическим состоянием, однако от госпитализации отказался. У певца были сложности с алкоголем, но в последнее время он изменил образ жизни и занялся спортом. Спустя время семья Кунгурова продолжает добиваться пересмотра обстоятельств произошедшего, не соглашаясь с официальной версией о самоубийстве.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.