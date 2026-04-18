МВД РФ объявило в розыск журналистку Марианну Беленькую*

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск журналистку Марианну Беленькую*. Информация об этом содержится в базе розыска ведомства.

В карточке указано, что основанием для розыска служит статья Уголовного кодекса РФ, однако конкретная правовая норма, как и особые приметы не раскрываются.

Напомним, столичное управление Следственного комитета 13 апреля возбудило уголовное дело в отношении Марианны Беленькой* по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. До этого суд в Москве заочно приговорил журналиста и политолога Сергея Медведева* к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Наказание назначено по совокупности приговоров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.