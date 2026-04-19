29 туристов с разбившегося в Забайкалье автобуса вернулись в Китай
СУ СКР по Забайкальскому краю
В Забайкальском крае 29 граждан Китая приняли решение вернуться на родину после ДТП с автобусом, при этом часть пострадавших в аварии продолжают лечение в местных больницах. Такой информацией поделились в пресс-службе правительства Забайкалья.
«Из находившихся в автобусе 29 человек приняли решение вернуться в Маньчжурию, 7 человек получают всю необходимую медицинскую помощь в Краевой больнице № 4 в Краснокаменске, 3 находятся в Краевой клинической больнице в Чите, 1 — в Борзинской ЦРБ, решается вопрос о его перевозке в Забайкальск и передаче на границе китайским медикам», — сказано в тексте.
Два человека из числа пассажиров автобуса самостоятельно уехали в Читу, а двое были размещены в отеле Забайкальска — им уже обеспечили комфортное проживание и питание. А в сам день ДТП 18 человек, не получивших травмы, выехали обратно в Китай. Ещё 11 туристов уехали на родину сегодня, 19 апреля.
Напомним, утром 18 апреля на трассе в Забайкальском крае опрокинулся автобус. В салоне находились 40 человек. Первоначально сообщалось об одном погибшем, однако позже число жертв увеличилось до двух. Водителя автобуса уже задержали. Следственные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В автобусу находились граждане Китая. Предварительная причина ДТП — неблагоприятные погодные условия.
