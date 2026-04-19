29 туристов с разбившегося в Забайкалье автобуса вернулись в Китай

В Забайкальском крае 29 граждан Китая приняли решение вернуться на родину после ДТП с автобусом, при этом часть пострадавших в аварии продолжают лечение в местных больницах. Такой информацией поделились в пресс-службе правительства Забайкалья.

«Из находившихся в автобусе 29 человек приняли решение вернуться в Маньчжурию, 7 человек получают всю необходимую медицинскую помощь в Краевой больнице № 4 в Краснокаменске, 3 находятся в Краевой клинической больнице в Чите, 1 — в Борзинской ЦРБ, решается вопрос о его перевозке в Забайкальск и передаче на границе китайским медикам», — сказано в тексте.

Два человека из числа пассажиров автобуса самостоятельно уехали в Читу, а двое были размещены в отеле Забайкальска — им уже обеспечили комфортное проживание и питание. А в сам день ДТП 18 человек, не получивших травмы, выехали обратно в Китай. Ещё 11 туристов уехали на родину сегодня, 19 апреля.