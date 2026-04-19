Появились фото из сгоревшей квартиры убийцы в Киеве: уцелели важные документы

Появились фотографии из квартиры киевлянина Дмитрия Васильченкова, который вчера убил нескольких прохожих на улицах украинской столицы. Он заранее поджёг своё жилище, сообщает «Общественное. Новости».

Уцелевшие бумаги из квартиры убийцы.

Некоторые бумаги уцелели при пожаре. В основном это документы и письменные заявления на русском и украинском языках. Также под бумажной кипой можно заметить старую фотографию с женщиной. Возможно, это родственница Васильченкова.

Заявление на русском языке.

Среди бумаг есть одна датируемая 2017-м годом. Текст в ней написан на русском языке. Там Васильченков описывает встречу с соседом, который угрожал ему физической расправой, если тот предпримет некоторые действия. Сам мужчина не догадывался, о чём идёт речь.