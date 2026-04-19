Снег в тайге по пояс: Гид оценил шансы найти семью Усольцевых в апреле

Гид из Красноярского края Алексей Исиченко, участвовавший в поисках пропавшей семьи Усольцевых осенью, уверен, что шансы обнаружить следы пропавших в апреле минимальны. По его словам, сейчас в тайге очень много снега.

«Там всё в снегу. Он начнёт таять только в конце мая. У нас в Красноярске-то много снега, а там тем более. На Красноярских Столбах очень много снега. Мы вчера ходили — там местами по пояс», — отметил собеседник NEWS.ru.

Снег начнёт таять только в конце мая, а до этого в районе пропажи семьи передвигаться будет тяжело. Снежный покров местами подтаивает и проваливается под ногами, резюмировал эксперт.