Защищавшего русский язык рижского депутата Росликова хотят лишить мандата

Власти Латвии могут рассмотреть отдельный закон, который приведёт к лишению мандата депутата Рижской думы Алексея Росликова. Об этом сам политик рассказал в интервью РИА «Новости», заявив, что инициатива уже обсуждается на уровне опросов общественного мнения.

«Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон, который лишает, закон имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском законодательном собрании. То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда», — сказал Росликов.

Он также заявил, что причиной давления считает свою позицию, связанную с поддержкой России и Белоруссии в условиях политической напряжённости в регионе. Росликов подчеркнул, что до вступления в силу какого-либо судебного решения он сохраняет полное право участвовать в выборах и заседаниях. По его словам, именно этот факт вызывает наибольшее недовольство у политических противников.