«Сердце в клочья разрывалось»: Брат Чекалина рассказал о состоянии его детей
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Дети блогера Артёма Чекалина плакали, когда их отцу вынесли приговор. Об этом телеканалу РЕН ТВ рассказал его брат Аркадий. Он также сообщил, что семья планирует обжаловать приговор.
Аркадий поделился, что трое детей очень привязаны к отцу, и их слёзы при расставании разрывают сердце.
«Артём отличный отец, прям от души, хороший очень. Вы знаете, эти слёзы, которые я видел, когда они уезжали, это страшно. Сердце в клочья разрывалось», — поделился брат блогера.
Напомним, 13 апреля Артём Чекалин был приговорён к семи годам колонии общего режима и выплате штрафа в размере 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции — по версии следствия, он вместе с экс-супругой Валерией Чекалиной (Лерчек) и Романом Вишняком переправил за границу более 250 млн рублей по фальшивым документам. Сам осуждённый вину не признал и просил условного срока, а звёздный адвокат Екатерина Гордон назвала произошедшее «живодёрством», заявив, что блогер просто перешёл кому-то дорогу.
Всё самое яркое о знаменитостях — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.