19 апреля, 21:07

МакSим поздравила «Спартак» с днём рождения, вспомнив выступление на стадионе

18 апреля московскому «Спартаку» исполнилось 104 года. В честь праздника певица МакSим опубликовала в соцсетях трогательный пост, сопроводив его архивным видео своего легендарного выступления на стадионе.

На кадрах она вместе с многотысячной толпой болельщиков исполняет песню «Знаешь ли ты», которую многие фанаты красно-белых считают неофициальным гимном клуба.

Выступление МакSим перед фанатами «Спартака». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

В богатой истории «Спартака» — 22 чемпионских титула, 14 Кубков страны и один Суперкубок России.

«Спартак» уверенно обыграл грозненский «Ахмат» в матче РПЛ

Ранее стало известно, что сезон-2026/27 в России стартует 18 июля матчем за Суперкубок. В нём сыграют победитель РПЛ и победитель кубка прошлого сезона. Чемпионат начнётся 26 июля. Суперфинал Кубка России запланирован на 6 июня 2027 года.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maksimartist

Артём Гапоненко
