ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Лиону» в матче чемпионата Франции

В домашнем матче 30-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» уступил «Лиону» со счётом 1:2. Ворота хозяев защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

Гости забили два быстрых гола: на 7-й минуте отличился Эндрик, на 18-й — Афонсу Морейра. Первый тайм мог сложиться для ПСЖ иначе, но на 33-й минуте Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти. Столичный клуб ответил только в компенсированное к матчу время — Хвича Кварацхелия размочил счёт, но спасти игру парижане не смогли.

Несмотря на поражение, парижский клуб сохраняет лидерство в турнирной таблице с 63 очками и имеет матч в запасе перед идущим вторым «Лансом» (62 очка). «Лион» располагается на четвёртой строчке с 54 баллами.

Следующий матч ПСЖ проведёт 22 апреля дома против «Нанта», «Лион» 25 апреля примет «Осер».

Ранее Сафонов помог «Пари Сен-Жермен» оформить путёвку в полуфинал Лиги чемпионов. Ответный четвертьфинальный матч на «Энфилде» завершился победой французского клуба над «Ливерпулем» со счётом 2:0. Первая встреча в Париже также осталась за ПСЖ — 2:0. В полуфинале парижан ждёт «Бавария», которая по итогам двухматчевого противостояния оказалась сильнее мадридского «Реала».