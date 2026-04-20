«Из ряда вон выходящий случай»: Криминалист объяснил, как актёр Бенграф с женой зарезали друг друга
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _bengraf_
Актёр театра Владислав Бенграф и его супруга Евгения могли нанести друг другу смертельные удары ножами во время ссоры уже в агонии. Трагедия в подмосковных Мытищах является из ряда вон выходящим случаем, сообщил криминалист Михаил Игнатов.
«Это реально редкий случай, из ряда вон выходящий. Как правило, в домашних разборках мы видим одну жертву, кто-то кого убивает. Бывает, когда убийца осознав, что совершил, сводит счёты с жизнью. А чтобы убили друг друга — явление крайне редкое», — сказал он в беседе с АиФ.
Эксперт пояснил, что подобное возможно в состоянии агонии, когда смертельно раненый человек может продолжать двигаться и наносить удары. Также он отметил, что алкоголь или другие вещества способны снижать болевой порог и продлевать активность после тяжёлых травм.
По его словам, в подобных ситуациях действия часто носят хаотичный характер, а исход определяется случайным попаданием в жизненно важные органы.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах во время ночного конфликта погибли 28-летний актёр Владислав Бенграф и его 23-летняя жена Евгения. По предварительным данным, причиной ссоры могло стать намерение девушки развестись. Тела супругов с ножевыми ранениями обнаружили спасатели, вскрывшие дверь спустя несколько часов. По факту случившегося следователи возбудили два уголовных дела по статье об убийстве. Бенграф пережил страшное предательство и страдал от депрессии.
