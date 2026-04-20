«Из ряда вон выходящий случай»: Криминалист объяснил, как актёр Бенграф с женой зарезали друг друга

Актёр театра Владислав Бенграф и его супруга Евгения могли нанести друг другу смертельные удары ножами во время ссоры уже в агонии. Трагедия в подмосковных Мытищах является из ряда вон выходящим случаем, сообщил криминалист Михаил Игнатов.

«Это реально редкий случай, из ряда вон выходящий. Как правило, в домашних разборках мы видим одну жертву, кто-то кого убивает. Бывает, когда убийца осознав, что совершил, сводит счёты с жизнью. А чтобы убили друг друга — явление крайне редкое», — сказал он в беседе с АиФ.

Эксперт пояснил, что подобное возможно в состоянии агонии, когда смертельно раненый человек может продолжать двигаться и наносить удары. Также он отметил, что алкоголь или другие вещества способны снижать болевой порог и продлевать активность после тяжёлых травм.

По его словам, в подобных ситуациях действия часто носят хаотичный характер, а исход определяется случайным попаданием в жизненно важные органы.