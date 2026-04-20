Песков: Обстановка на Ближнем Востоке остаётся хрупкой и непредсказуемой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ingo Menhard
Ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе в частности по-прежнему очень хрупка и практически не поддаётся прогнозированию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видим, что ситуация в заливе по-прежнему очень хрупкая, практически непредсказуемая», — сказал официальный спикер Кремля.
В районе Ормузского пролива сохраняется небезопасная обстановка для прохода торговых судов. Вашингтон продолжает политику максимального давления на Тегеран, в частности экономического. По данным американской прессы, ВС США применяют для разминирования стратегической акватории корабли и беспилотные системы, которые всё активнее вытесняют традиционные минные тральщики.
