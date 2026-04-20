Школьница беззвучно сказала «помогите» — и кассир заправки спас её от похитителя

В штате Мичиган кассир на заправке помог спасти 16-летнюю девушку, которую, по данным следствия, похитили по дороге в школу. Как пишут американские СМИ, подросток зашла в магазин вместе с мужчиной и беззвучно произнесла слово «help».

По версии прокуратуры, утром 13 апреля в Хамтрамке мужчина подошёл к школьнице у автобусной остановки, приставил оружие и заставил сесть в фургон. Свидетелем похищения стала другая ученица, которая сразу позвонила в 911.

Позже подозреваемый привёз девушку на заправку в Детройте и заставил купить ему сигареты. Кассир Абдулрахман Абоатем заподозрил неладное, когда увидел, что платит именно она, а затем заметил её просьбу о помощи. После этого он вывел девушку из-под контроля мужчины и фактически прикрыл её собой до приезда полиции.

Полицейские прибыли на место почти сразу и задержали 48-летнего Дональда Джеймса Джозефа Артура Филдса. У него изъяли оружие, а следствие предъявило ему обвинения в похищении, сексуализированном насилии и ряде оружейных преступлений. Суд отправил его под стражу без права на залог.

Отдельно власти отметили, что спасти подростка помогли сразу несколько человек. Помимо кассира, большую роль сыграли школьники, которые через телефоны и соцсети помогали отслеживать местоположение девушки, пока полиция искала её.

Ранее в Балашихе неизвестный мужчина попытался похитить девочку у продуктового магазина на улице Карла Маркса. Инцидент попал на видео: злоумышленник схватил второклассницу за руку, она расплакалась, но прохожий пришёл на помощь. Мужчина заявил, что он отец девочки, однако она опровергла это, после чего он скрылся. Депутат Михаил Романов призвал наградить парня, который спас девочку.