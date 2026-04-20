Появились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара по американской системе ПВО MIM-104 Patriot. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Появились спутниковые снимки последствий удара по батарее ПВО Patriot в ОАЭ. Фото © Telegram / Военная хроника

«Спутниковые снимки подтверждают, что ответные удары Ирана в активной фазе боевых действий были нацелены на ключевой узел командования и управления ПВО США на территории ОАЭ», — говорится в публикации.

По данным источника, объект мог быть поражён прямым попаданием высокоточной баллистической ракеты, предположительно типа Fattah-2. В результате, как утверждается, ударной волной был повреждён радар соседней батареи. При этом отмечается, что размещённый на том же объекте комплекс THAAD, по имеющимся данным, не пострадал. Официального подтверждения этой информации не приводится.

Ранее стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. По мнению Тегерана, диалог пробуксовывает из-за «завышенных и необоснованных требований США», непоследовательности американской линии, внутренних противоречий в Вашингтоне и сохранения «морской блокады». Однако Дональд Трамп по-прежнему выражает уверенность, что сделка между его страной и Ираном в конечном итоге будет заключена.