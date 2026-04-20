Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 14:18

Появились спутниковые снимки последствий удара по батарее ПВО Patriot в ОАЭ

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Появились спутниковые снимки, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия удара по американской системе ПВО MIM-104 Patriot. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

Появились спутниковые снимки последствий удара по батарее ПВО Patriot в ОАЭ. Фото © Telegram / Военная хроника

Появились спутниковые снимки последствий удара по батарее ПВО Patriot в ОАЭ. Фото © Telegram / Военная хроника

«Спутниковые снимки подтверждают, что ответные удары Ирана в активной фазе боевых действий были нацелены на ключевой узел командования и управления ПВО США на территории ОАЭ», — говорится в публикации.

По данным источника, объект мог быть поражён прямым попаданием высокоточной баллистической ракеты, предположительно типа Fattah-2. В результате, как утверждается, ударной волной был повреждён радар соседней батареи. При этом отмечается, что размещённый на том же объекте комплекс THAAD, по имеющимся данным, не пострадал. Официального подтверждения этой информации не приводится.

Росавиация отменила ограничения на полёты в ОАЭ и над Ираном
Росавиация отменила ограничения на полёты в ОАЭ и над Ираном

Ранее стало известно, что Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с Соединёнными Штатами. По мнению Тегерана, диалог пробуксовывает из-за «завышенных и необоснованных требований США», непоследовательности американской линии, внутренних противоречий в Вашингтоне и сохранения «морской блокады». Однако Дональд Трамп по-прежнему выражает уверенность, что сделка между его страной и Ираном в конечном итоге будет заключена.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar