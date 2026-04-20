«Нестареющий» комик Элдос Алмазов вышел на связь после новости об агрессивном раке
В Бишкеке врачи заверили, что остеосаркому комика Элдоса Алмазова можно вылечить
Элдос Алмазов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/eldos_almazov
28-летний комик Элдос Алмазов рассказал о своём состоянии после того, как у него обнаружили остеосаркому. По словам артиста, сейчас он проходит обследования и готовится к госпитализации.
Алмазов сообщил, что уехал лечиться в родной Бишкек. Там он побывал на приёме у онколога, показал результаты компьютерной томографии и получил направления на дополнительные процедуры, включая биопсию.
Комик уточнил, что врачи оценивают ситуацию осторожно, но без самых тяжёлых прогнозов.
«Сказали что у меня только началось оно маленькое, не совсем плохо, можно вылечить, дай бог», — написал он в Telegram-канале.
По словам Алмазова, сейчас у него немного болит нога. В ближайшее время стендапера должны положить в больницу для дальнейшего лечения.
О диагнозе стало известно 16 апреля. Тогда комик рассказал, что больше месяца испытывал боль в ноге, но не обращался к врачам, пока ему не стало трудно ходить. Остеосаркома — это злокачественная опухоль костной ткани. В случае Алмазова речь, по его словам, идёт о стадии, на которой врачи рассчитывают на лечение.
Широкая аудитория узнала об Алмазове после его появления в российском стендапе в 2021 году. Уроженец Киргизии пришёл на ТНТ, попал в команду Алексея Щербакова и дошёл до полуфинала проекта, быстро запомнившись зрителям самоиронией и жёсткими шутками над собственной внешностью.
Позже он закрепил успех в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева, а ещё выпустил заметный монолог «Скуф-ребенок», где с сарказмом рассказывал о чрезмерной родительской опеке. Вне сцены Алмазов не раз говорил и о личных переживаниях, связанных со здоровьем: Алмазов страдает гипофизарным нанизмом — эндокринным заболеванием, обусловленным недостатком соматотропина (гормона роста). Вследствие этого его рост во взрослом возрасте составляет 130 см, что придаёт ему внешнее сходство с ребёнком.
