«Нестареющий» комик Элдос Алмазов вышел на связь после новости об агрессивном раке

28-летний комик Элдос Алмазов рассказал о своём состоянии после того, как у него обнаружили остеосаркому. По словам артиста, сейчас он проходит обследования и готовится к госпитализации.

Алмазов сообщил, что уехал лечиться в родной Бишкек. Там он побывал на приёме у онколога, показал результаты компьютерной томографии и получил направления на дополнительные процедуры, включая биопсию.

Комик уточнил, что врачи оценивают ситуацию осторожно, но без самых тяжёлых прогнозов.

«Сказали что у меня только началось оно маленькое, не совсем плохо, можно вылечить, дай бог», — написал он в Telegram-канале.

По словам Алмазова, сейчас у него немного болит нога. В ближайшее время стендапера должны положить в больницу для дальнейшего лечения.

О диагнозе стало известно 16 апреля. Тогда комик рассказал, что больше месяца испытывал боль в ноге, но не обращался к врачам, пока ему не стало трудно ходить. Остеосаркома — это злокачественная опухоль костной ткани. В случае Алмазова речь, по его словам, идёт о стадии, на которой врачи рассчитывают на лечение.

Широкая аудитория узнала об Алмазове после его появления в российском стендапе в 2021 году. Уроженец Киргизии пришёл на ТНТ, попал в команду Алексея Щербакова и дошёл до полуфинала проекта, быстро запомнившись зрителям самоиронией и жёсткими шутками над собственной внешностью.

Позже он закрепил успех в «Большом шоу» Азамата Мусагалиева, а ещё выпустил заметный монолог «Скуф-ребенок», где с сарказмом рассказывал о чрезмерной родительской опеке. Вне сцены Алмазов не раз говорил и о личных переживаниях, связанных со здоровьем: Алмазов страдает гипофизарным нанизмом — эндокринным заболеванием, обусловленным недостатком соматотропина (гормона роста). Вследствие этого его рост во взрослом возрасте составляет 130 см, что придаёт ему внешнее сходство с ребёнком.