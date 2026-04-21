21 апреля, 10:09

В Бурятии спасатели выехали к месту гибели трёх туристов

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

В Окинском районе Бурятии спасатели проводят операцию по эвакуации тел трёх туристов, погибших в горах. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, на место выехал отряд из семи человек со спецтехникой.

В МЧС уточнили, что спасатели уже прибыли к кафе «Белый Иркут» и далее продолжили путь пешком. Причины гибели туристов и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Обрыв связки и записка: 12 туристов застряли у тел мёртвых спутников на «подушке» Мунку-Сардыка

Напомним, три туриста погибли от переохлаждения при спуске с горы в Бурятии. Трагедия произошла 21 апреля на туристическом маршруте в Окинском районе. Склон Мунку-Сардык популярен у путешественников, группа была официально зарегистрирована в МЧС. В районе случившегося стояла сложная погода: снегопады и сильный ветер, температура резко упала ниже нуля. В настоящее время проводится спасательная операция.

Александра Мышляева
  Бурятия, Республика
