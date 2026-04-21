СК показал записку владельца кафе с данными о смерти туристов на горе в Бурятии

Следственный комитет опубликовал записку владельца кафе, который сообщил о гибели туристов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Также были представлены снимки с места трагедии.

В ночь на 21 апреля часть туристов спустилась к автодороге у подножия гор и оставила в придорожном кафе записку с сообщением о гибели трёх участников группы во время спуска. После этого они вернулись обратно к месту происшествия. Утром владелец заведения передал информацию спасателям, после чего к туристам направили поисково-спасательный отряд.

«Гора Мунку-Сардык. 3 человека найдены без признаков жизни. Требуется эвакуация», — написано на листке.

Ранее сообщалось, что трое туристов погибли от переохлаждения во время спуска с горы в Бурятии. Трагедия произошла 21 апреля на маршруте в Окинском районе. Склон Мунку-Сардык пользуется популярностью у путешественников, при этом группа была зарегистрирована в МЧС. В момент происшествия в районе резко ухудшились погодные условия: начались снегопады, усилился ветер, температура опустилась ниже нуля. В настоящее время на месте продолжается спасательная операция.