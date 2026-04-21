Экс-альпинист раскрыл, от чего на самом деле могли погибнуть туристы на опасном пике Мунку-Сардык

Причиной гибели туристов на горе Мунку-Сардык могли стать резкое ухудшение погоды и ошибки в организации группы. Об этом рассказал бывший альпинист и спасатель Юрий Раилко в беседе с АиФ.

По его словам, сам маршрут не считается сложным, но в апреле и мае в этом районе часто происходят резкие погодные изменения: потепление может внезапно смениться холодом, а также существует риск схода лавин.

«Там длинный-длинный снежный склон. Практически от самого гребня и до долины. И на этом гребне часто падают. Туристов водят туда в основном неопытных, без хорошей подготовки. Скорее всего, попали в непогоду, сбились с маршрута, сели и замёрзли», — полагает эксперт.

Раилко добавил, что в метель или при циклоне необходимо либо продолжать движение, либо искать укрытие. Он также предположил, что участники могли быть недостаточно экипированы.

Кроме того, специалист обратил внимание на численность группы. По его мнению, при 15 туристах должны были работать минимум два инструктора. При ухудшении погоды группа могла растянуться, особенно если участники отличались по уровню подготовки. Эксперт не исключил, что часть людей могла отклониться от маршрута и уйти в сторону из-за плохой видимости.

«Там не так много мест, где можно замёрзнуть. Я думаю, что группа растянулась, силы кончились у кого-то, у слабеньких», — сказал Раилко.

Ранее стало известно, что во время спуска с горы в Бурятии от переохлаждения погибли трое туристов. Инцидент произошёл 21 апреля на маршруте в Окинском районе. Склон Мунку-Сардык является популярным направлением среди путешественников, при этом группа была официально зарегистрирована в МЧС. В день трагедии погода резко испортилась: пошёл сильный снег, подул ветер, а температура опустилась ниже нуля. На месте продолжают работать спасатели.