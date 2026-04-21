Запашный объяснил, почему выпрыгнувшая в зал цирковая тигрица не напала на людей

Тигрица, которая во время представления в ростовском цирке выпрыгнула с арены прямо в зрительный зал, вполне могла напасть на людей, заявил дрессировщик Аскольд Запашный. По его словам, оказавшись в непосредственной близости от публики, перепуганное животное способно вести себя совершенно непредсказуемо.

Артист признался, что его крайне удивляет такое равнодушное отношение организаторов шоу к безопасности, причём как собственной, так и зрителей. К счастью, сама тигрица находилась в сильнейшем стрессе после инцидента с падением ограждения, поэтому ей было попросту не до публики, и нападения удалось избежать.

«Животное искало безопасное место, чтобы скрыться. Поскольку люди покинули свои места, и рядом с тигрицей не было никого, удалось избежать несчастного случая», — подчеркнул Запашный в беседе с Общественной Службой Новостей.