21 апреля, 14:22

Запашный объяснил, почему выпрыгнувшая в зал цирковая тигрица не напала на людей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Тигрица, которая во время представления в ростовском цирке выпрыгнула с арены прямо в зрительный зал, вполне могла напасть на людей, заявил дрессировщик Аскольд Запашный. По его словам, оказавшись в непосредственной близости от публики, перепуганное животное способно вести себя совершенно непредсказуемо.

Артист признался, что его крайне удивляет такое равнодушное отношение организаторов шоу к безопасности, причём как собственной, так и зрителей. К счастью, сама тигрица находилась в сильнейшем стрессе после инцидента с падением ограждения, поэтому ей было попросту не до публики, и нападения удалось избежать.

«Животное искало безопасное место, чтобы скрыться. Поскольку люди покинули свои места, и рядом с тигрицей не было никого, удалось избежать несчастного случая», — подчеркнул Запашный в беседе с Общественной Службой Новостей.

В Ростове-на-Дону завели дело из-за тигра, кинувшегося в зрительный зал в цирке

Напомним, в Ростове-на-Дону тигр перепрыгнул через ограждение цирковой арены прямо в зрительный зал. Находящиеся там родители закрывали собой детей от хищника.

