Кандидата на пост министра здравоохранения Владимирской области задержали

Единственного подходящего кандидата на должность министра здравоохранения Владимирской области задержали перед собеседованием в администрации губернатора. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, за два месяца на вакансию откликнулись около 200 человек. Большинство не подошли по требованиям, ещё часть не прошла проверку службы безопасности. К середине апреля специалисты нашли одного кандидата, который формально соответствовал критериям. Ему назначили встречу в администрации.

Однако за несколько часов до собеседования мужчину задержали. По предварительной информации, речь идёт о деле о мошенничестве. Таким образом, должность остаётся вакантной с ноября 2025 года, после ареста предыдущего министра Владимира Янина. Недавно ему был вынесен приговор — пять лет лишения свободы. Ранее этот пост занимал Константин Баранов. После его ухода в регионе даже в шутку обсуждали «проклятие должности», однако реальная ситуация остаётся кадрово сложной.

