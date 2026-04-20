20 апреля, 09:40

В Брянской области задержали высокопоставленного сотрудника МЧС

Обложка © Life.ru

В Брянской области задержали высокопоставленного сотрудника регионального управления МЧС. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, речь идёт о должностном лице из руководящего состава областного главка. Имя задержанного и его точная должность пока не раскрываются.

Сотрудника задержали по делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он действовал в интересах коммерческой организации. Другие детали дела пока не приводятся. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают силовики.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко и другие фигуранты дела о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений не признают предъявленные обвинения.

Марина Фещенко
