Юридический призрак: Life.ru узнал у адвоката о правовом парадоксе тела Ленина

Сейчас в России чётко оформлен только статус Мавзолея — это объект культурного наследия федерального значения. В системе ЮНЕСКО он охраняется как часть ансамбля «Кремль и Красная площадь, Москва». Однако это не распространяется на тело самого Владимира Ленина. В юридическом статусе тела вождя разобрался Life.ru вместе с адвокатом Сергеем Жориным.

Федеральный закон о погребении предусматривает только традиционные формы — захоронение в земле, кремацию или предание тела воде. В нём нет специальной нормы для бессрочного публичного сохранения тела в Мавзолее. Поэтому у тела Ленина нет чётко закреплённого статуса вроде «музейного экспоната» или «особо сохраняемых останков». Сергей Жорин Адвокат

Можно ли сделать тело Ленина музейным экспонатом

Теоретически государство могло бы придать телу музейный статус, отмечает юрист. Закон о Музейном фонде допускает существование музейных предметов как культурных ценностей, подлежащих государственному учёту и хранению.

Однако для этого потребовалось бы отдельное решение государства и специальное оформление. В открытых официальных источниках нет подтверждения, что тело Ленина включено в Музейный фонд РФ как музейный предмет.

«Если бы такой статус был введён, это обеспечило бы понятный режим учёта, хранения, реставрации и доступа. При этом сам Мавзолей всё равно остался бы памятником федерального значения и частью охраняемого ансамбля Красной площади», — пояснил Жорин.

Кто управляет телом вождя на практике

Де-факто тело Ленина находится под государственным контролем. Однако де-юре оно не оформлено как «собственность государства» в классическом гражданско-правовом смысле.

Если бы тело было включено в Музейный фонд как музейный предмет, можно было бы говорить о более понятном имущественном режиме. Пока же корректнее ставить вопрос иначе — не «чьё это тело», а «под чьим публичным управлением оно находится». Ответ — под управлением государства.

Ранее власти Москвы сообщили о временном закрытии Мавзолея Ленина. Посетители не смогут увидеть тело вождя в течение четырёх недель. Ограничения вступят в силу с 23 апреля и продлятся до 17 мая. Также будет закрыт доступ к некрополю у Кремлёвской стены.