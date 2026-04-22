«Упущенная жизнь» на диване: Четверть россиян страдают от FOMO в майские праздники

Почти четверть россиян испытывают синдром упущенной выгоды (FOMO), оставаясь дома на майские праздники. К такому выводу пришли аналитики девелопера Level Group, опросив граждан накануне длинных выходных.

Результаты исследования, имеющиеся в распоряжении Life.ru, показали: 24% респондентов признаются, что, когда знакомые разъезжаются по отпускам, у них возникает ощущение «упущенной жизни». Ещё 21% периодически испытывают лёгкую зависть к отдыхающим, однако это чувство быстро проходит.

«Период затяжных праздников традиционно становится временем повышенного социального давления. Демонстрация идеального отдыха в соцсетях часто заставляет людей обесценивать собственный досуг, даже если он был выбран осознанно», — отметили в пресс-службе Level Group.

Тем не менее большинство россиян научились справляться с этим давлением. Так, 37% респондентов не испытывают FOMO: чужие планы их не волнуют, и они предпочитают отдыхать так, как комфортно именно им.

При этом более половины опрошенных (55%) в целом уже выработали устойчивость к чужим сценариям отдыха и умеют получать удовольствие от тишины и домашнего комфорта.

Каждый пятый респондент (18%) практикует JOMO (joy of missing out — радость от упущенного) вместо FOMO. Эти люди не только не завидуют чужим поездкам, но и искренне радуются, когда город пустеет в майские выходные, позволяя насладиться спокойствием.