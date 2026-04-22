Офис против стройки: Хирург объяснил, где вы быстрее заработаете артроз

Что вреднее для суставов — тяжёлая физическая работа или сидячий день в офисе? Многие уверены, что именно стройка — главный враг здоровья. Но это заблуждение. Врач высшей категории, хирург, ортопед-травматолог Павел Семиченков объяснил, почему офисная работа может оказаться куда более опасной.

На стройке человек постоянно двигается: наклоняется, приседает, переносит тяжести. Да, это нагрузка, но суставы работают, мышцы попеременно напрягаются и расслабляются, а кровообращение остаётся активным. В офисе всё иначе: человек садится утром и встаёт только вечером. За это время суставы почти не меняют положения — и часто оно далеко от естественного. В этом и кроется главная проблема.

«Если долго сидеть, особенно на неудобном стуле или с сутулой спиной, нагрузка на бёдра и поясницу распределяется неправильно. Мышцы вокруг суставов перестают работать, кровоток замедляется», — пояснил Семиченков.

Суставная жидкость, питающая хрящ, начинает хуже циркулировать. Сам хрящ выполняет роль амортизатора и не имеет собственных сосудов — он «питается» за счёт движения. Без него ткани буквально «голодают», слабеют и постепенно разрушаются. Так развивается артроз.

Почему офисные травмы коварнее

На стройке травмы, как правило, острые: падение, удар, перегрузка. Их сложно не заметить. В офисе же проблемы накапливаются годами.

Со временем ослабевают мышцы-стабилизаторы, снижается эластичность связок. Когда человек решает вернуться к физической активности — заняться спортом или даже просто активно провести время — суставы могут не выдержать. В результате возникают серьёзные травмы: разрывы менисков, проблемы с тазобедренным суставом, хронические боли в спине.

Страдают не только крупные суставы. Работа за компьютером перегружает кисти, локти и плечи. Однообразные движения мышью и неправильное положение рук могут привести к туннельному синдрому, воспалению сухожилий, болям в шее и плечах.

«На стройке нагрузка распределяется иначе: в работу включаются разные группы мышц. В офисе же — монотонность и практически полная неподвижность», — отметил врач.

Когда пора к врачу

Если после рабочего дня болит поясница, тянет в паху или коленях, а по утрам появляется скованность — это тревожные сигналы. Трудности при наклонах, подъёме по лестнице или даже завязывании шнурков — повод не откладывать визит к специалисту.

Главное правило, по словам врача, простое: движение — это жизнь для суставов. Офисный работник часто оказывается физически слабее, и любые резкие нагрузки для него потенциально опаснее, чем для человека, привыкшего к активности.

Что делать офисным работникам. Базовые рекомендации:

Вставайте и двигайтесь хотя бы 2–3 минуты каждый час;

Делайте лёгкую разминку: потягивания, наклоны;

Следите за осанкой: спина прямая, ноги стоят на полу под углом около 90 градусов;

Укрепляйте мышцы кора и ягодицы;

Ходите пешком не менее 30 минут в день.

А на фоне запоздалой весны россиянам посоветовали пропить курс витамина D, чтобы легче перенести перепады температур. Если хочется плакать и спать — это не признак проблем со здоровьем. Врачи связывают депрессивное состояние именно с погодой.