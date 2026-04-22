Львов в составе — уже победа: Политолог ответил, как в Киеве «оформят» собственное поражение
Гаспарян: Украина даже после поражения в СВО придумает собственную «перемогу»
Украина, скорее всего, не признает поражение в конфликте — Киев найдёт в этом собственную «победу», считает историк, политолог Армен Гаспарян. В беседе с Life.ru он рассказал, как оформлять итоги войны в эпоху постправды.
Я думаю, что никакую победу Киев признавать не будет. Они найдут в этом свою собственную «перемогу». Ну, например: Львовская область по-прежнему в составе Украины. Чем не победа? Вы поймите, что со времён капитуляции Третьего рейха многое поменялось. Тогда были безукоризненные формулировки, с которыми никто не спорил. А нынче, в эпоху постправды, вы можете сформулировать так, что победителем специальной военной операции будет, например, Германия. Это данность.
Однако Гаспарян считает, что нам не стоит обращать внимания на все эти «производные словесной эквилибристики»: России важно заниматься своими задачами: зафиксировать итоги специальной военной операции и отстаивать их на международной арене. А что будут считать в Киеве — не важно.
Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил, что в Киеве понимают: победу в конфликте одержит Россия. И единственное, о чём думает сейчас украинская сторона, — как «оформлять» ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит двигаться к поставленным целям без громких публичных заявлений и эти цели будут достигнуты.
