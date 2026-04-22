Я думаю, что никакую победу Киев признавать не будет. Они найдут в этом свою собственную «перемогу». Ну, например: Львовская область по-прежнему в составе Украины. Чем не победа? Вы поймите, что со времён капитуляции Третьего рейха многое поменялось. Тогда были безукоризненные формулировки, с которыми никто не спорил. А нынче, в эпоху постправды, вы можете сформулировать так, что победителем специальной военной операции будет, например, Германия. Это данность.