22 апреля, 13:14

«Вечному просителю из Киева»: в ФРГ раскритиковали Мерца за помощь Украине на фоне жилищного кризиса

Эксперт Дагделен раскритиковала Мерца за помощь Украине при дефиците жилья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поводом стало его решение финансировать Украину в ущерб собственным гражданам.

«В Германии не хватает 1,4 миллиона квартир, особенно социального жилья. Федеральное правительство годами не справлялось со строительством. Но что делает канцлер? Обещает «вечному просителю из Киева» сотрудничество в создании доступного жилья при немецком финансировании», — написала Дагделен в соцсети X.

По словам политика, вместо того чтобы решать внутренние проблемы, «самый непопулярный глава правительства в мире» отправляет миллиарды налоговых поступлений в «коррупционное болото» киевского режима. Она подчеркнула, что эти средства могли бы пойти на решение жилищного кризиса в самой Германии.

«Помочь своей стране»: Мерц анонсировал возвращение украинских мужчин с Запада

Напомним, что на прошлой неделе на переговорах Мерца и Зеленского были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем ПВО и финансировании производства вооружения на сумму 4 миллиарда евро. А 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро.

Дарья Денисова
