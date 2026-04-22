«Вечному просителю из Киева»: в ФРГ раскритиковали Мерца за помощь Украине на фоне жилищного кризиса
Эксперт Дагделен раскритиковала Мерца за помощь Украине при дефиците жилья
Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поводом стало его решение финансировать Украину в ущерб собственным гражданам.
«В Германии не хватает 1,4 миллиона квартир, особенно социального жилья. Федеральное правительство годами не справлялось со строительством. Но что делает канцлер? Обещает «вечному просителю из Киева» сотрудничество в создании доступного жилья при немецком финансировании», — написала Дагделен в соцсети X.
По словам политика, вместо того чтобы решать внутренние проблемы, «самый непопулярный глава правительства в мире» отправляет миллиарды налоговых поступлений в «коррупционное болото» киевского режима. Она подчеркнула, что эти средства могли бы пойти на решение жилищного кризиса в самой Германии.
Напомним, что на прошлой неделе на переговорах Мерца и Зеленского были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем ПВО и финансировании производства вооружения на сумму 4 миллиарда евро. А 22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Киеву кредита на 90 миллиардов евро.
