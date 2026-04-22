Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Севим Дагделен раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поводом стало его решение финансировать Украину в ущерб собственным гражданам.

«В Германии не хватает 1,4 миллиона квартир, особенно социального жилья. Федеральное правительство годами не справлялось со строительством. Но что делает канцлер? Обещает «вечному просителю из Киева» сотрудничество в создании доступного жилья при немецком финансировании», — написала Дагделен в соцсети X.

По словам политика, вместо того чтобы решать внутренние проблемы, «самый непопулярный глава правительства в мире» отправляет миллиарды налоговых поступлений в «коррупционное болото» киевского режима. Она подчеркнула, что эти средства могли бы пойти на решение жилищного кризиса в самой Германии.