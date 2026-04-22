Почему за Киев платят немцы, а не свои олигархи? Вагенкнехт задалась неудобным вопросом
Один из основателей немецкого политобъединения «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт поинтересовалась, с какой стати средства на ВСУ перечисляют жители Германии, а не местные миллиардеры. О своём недоумении она поведала на странице в соцсети X, комментируя данные о том, как украинский олигарх Ринат Ахметов потратил несколько сотен миллионов евро на жильё в Монако.
«Украинские миллиардеры, почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов оплачивают войну?» — написала она.
Напомним, Ахметов купил пятиэтажные апартаменты. Их общая площадь составляет более 2,5 тысяч квадратных метров. Стало известно, что внутри особняка расположена 21 комната, а также балконы и террасы с видом на Средиземное море.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансирование Украины. Он назвал украинский режим «евро-зеленсковской мафиёй».
