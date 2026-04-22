Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
22 апреля, 14:35

Почему за Киев платят немцы, а не свои олигархи? Вагенкнехт задалась неудобным вопросом

Обложка © ТАСС / Michael Prost

Один из основателей немецкого политобъединения «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт поинтересовалась, с какой стати средства на ВСУ перечисляют жители Германии, а не местные миллиардеры. О своём недоумении она поведала на странице в соцсети X, комментируя данные о том, как украинский олигарх Ринат Ахметов потратил несколько сотен миллионов евро на жильё в Монако.

«Украинские миллиардеры, почему немецкие налогоплательщики, а не господин Ахметов оплачивают войну?» — написала она.

Напомним, Ахметов купил пятиэтажные апартаменты. Их общая площадь составляет более 2,5 тысяч квадратных метров. Стало известно, что внутри особняка расположена 21 комната, а также балконы и террасы с видом на Средиземное море.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал финансирование Украины. Он назвал украинский режим «евро-зеленсковской мафиёй».

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar