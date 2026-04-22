Триколор на каждом стадионе: депутат-боксёр Пирог объяснил новый закон о госсимволике
Депутат Пирог: Флаг на каждом стадионе — важная мера для воспитания спортсменов
Госдума поддержала инициативу, обязывающую размещать российский флаг на стадионах и спортивных площадках страны. Эксклюзивно для Life.ru это решение прокомментировал депутат и бывший боксёр Дмитрий Пирог, заявивший, что флаг крайне важен для населения РФ, а попытки ограничить его демонстрацию стали инструментом давления со стороны недружественных организаций.
«Прежде всего, как мне кажется, это крайне важный законопроект. Не только мне, но и мы все поддержали в комитете по спорту этот законопроект. Почему? Потому что, касаясь этого, мы все понимаем, что это один из важнейших, государственных символов для любого гражданина страны», — подчеркнул он.
Законодатели убеждены, что триколор должен стать неотъемлемым элементом любого состязания. Поскольку сейчас в стране отсутствует единый регламент установки государственных полотнищ, подходы к оформлению арен сильно различаются, и новый закон призван устранить эту разобщённость. После вступления правил в силу все спортивные объекты будут оформлены по единому государственному стандарту.
«Приводим всё это в соответствие и уверены в том, что всё это положительно повлияет на воспитательный процесс молодых ребят», — сказал Пирог.
Парламентарий призвал не воспринимать состязания исключительно как развлечение. По его убеждению, постоянное присутствие стяга поможет формировать правильные ценности у юных атлетов.
«Мы считаем, что спорт нужно оценивать прежде всего не как "«быстрее, выше, сильнее» и не как соревнование или игру. Спорт — это воспитание. И прежде всего воспитание уважения к стране и её истории», — отметил Пирог.
Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные пловцы. Женская сборная РФ по водному поло разгромила команду Аргентины в первом матче после возвращения государственных символов.
