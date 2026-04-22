22 апреля, 15:57

Триколор на каждом стадионе: депутат-боксёр Пирог объяснил новый закон о госсимволике

Госдума поддержала инициативу, обязывающую размещать российский флаг на стадионах и спортивных площадках страны. Эксклюзивно для Life.ru это решение прокомментировал депутат и бывший боксёр Дмитрий Пирог, заявивший, что флаг крайне важен для населения РФ, а попытки ограничить его демонстрацию стали инструментом давления со стороны недружественных организаций.

На всех спортивных объектах страны появятся государственные флаги. Видео © Life.ru

«Прежде всего, как мне кажется, это крайне важный законопроект. Не только мне, но и мы все поддержали в комитете по спорту этот законопроект. Почему? Потому что, касаясь этого, мы все понимаем, что это один из важнейших, государственных символов для любого гражданина страны», — подчеркнул он.

Законодатели убеждены, что триколор должен стать неотъемлемым элементом любого состязания. Поскольку сейчас в стране отсутствует единый регламент установки государственных полотнищ, подходы к оформлению арен сильно различаются, и новый закон призван устранить эту разобщённость. После вступления правил в силу все спортивные объекты будут оформлены по единому государственному стандарту.

«Приводим всё это в соответствие и уверены в том, что всё это положительно повлияет на воспитательный процесс молодых ребят», — сказал Пирог.

Парламентарий призвал не воспринимать состязания исключительно как развлечение. По его убеждению, постоянное присутствие стяга поможет формировать правильные ценности у юных атлетов.

«Мы считаем, что спорт нужно оценивать прежде всего не как быстрее, выше, сильнее» и не как соревнование или игру. Спорт — это воспитание. И прежде всего воспитание уважения к стране и её истории», — отметил Пирог.

Ранее Life.ru рассказывал, что все спортсмены из России и Белоруссии теперь могут выступать на соревнованиях по в водным видам спорта со своими национальными флагами и гимнами, как это делают все остальные пловцы. Женская сборная РФ по водному поло разгромила команду Аргентины в первом матче после возвращения государственных символов.

Вероника Бакумченко
