23 апреля, 08:56

Лавров: На немцах «шапка сгорела» после публикации адресов производителей БПЛА

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

На немцах «шапка сгорела» после публикации российским Минобороны адресов европейских производителей БПЛА для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесёт не очень хорошие новости для них самих», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Выводы, сделанные Москвой, широко обсуждались политологами. По словам Лаврова, эти дискуссии показывают, что «находится в планах российского руководства».

Напомним, Минобороны России опубликовало список адресов европейских производителей беспилотников, поставляющих продукцию на Украину. Среди них — компании из Испании, Италии, Германии, Чехии, Израиля и Турции. В ответ из ЕС посыпались возмущения, однако, замечали в МИД, Киев в вопросе обеспечения БПЛА руководствуется логикой террористов: Владимир Зеленский хочет связать себя и Европу круговой порукой.

Матвей Константинов
