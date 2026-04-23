Лавров: На немцах «шапка сгорела» после публикации адресов производителей БПЛА

На немцах «шапка сгорела» после публикации российским Минобороны адресов европейских производителей БПЛА для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесёт не очень хорошие новости для них самих», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Выводы, сделанные Москвой, широко обсуждались политологами. По словам Лаврова, эти дискуссии показывают, что «находится в планах российского руководства».