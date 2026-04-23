Суд отправил в СИЗО всех организаторов тура в Бурятии, где погибли туристы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ParamePrizma
В Бурятии суд заключил под стражу всех троих фигурантов дела о гибели туристов в горах. Решение принято по ходатайству следствия и поддержано прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня прокуратурой Тункинского района поддержаны ходатайства следователя об избрании трем гражданам, организовавшим восхождение туристов на вершину Мунку-Сардык, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.
Под стражу отправлены трое фигурантов дела, которых следствие связывает с организацией восхождения туристической группы на вершину Мунку-Сардык. По данным районного суда, обвиняемые проходят по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей по неосторожности.
Следственные органы ранее уточняли, что среди фигурантов — руководители турфирмы из Красноярска и инструктор-гид. Также отмечается, что все трое принимали участие в самом походе вместе с группой туристов, во время которого произошла трагедия.
Напомним, что на горе Мунку-Сардык в Бурятии 21 апреля произошла трагедия с группой туристов. Во время спуска с вершины три человека погибли от переохлаждения. Позже спасатели завершили работы по эвакуации тел из труднодоступной горной местности. Их доставили к району кафе «Белый Иркут». После инцидента обвинение было предъявлено руководителю туристической компании и двум его сотрудникам.
