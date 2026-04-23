Суд отправил в СИЗО всех организаторов тура в Бурятии, где погибли туристы

В Бурятии суд заключил под стражу всех троих фигурантов дела о гибели туристов в горах. Решение принято по ходатайству следствия и поддержано прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сегодня прокуратурой Тункинского района поддержаны ходатайства следователя об избрании трем гражданам, организовавшим восхождение туристов на вершину Мунку-Сардык, меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Под стражу отправлены трое фигурантов дела, которых следствие связывает с организацией восхождения туристической группы на вершину Мунку-Сардык. По данным районного суда, обвиняемые проходят по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей по неосторожности.

Следственные органы ранее уточняли, что среди фигурантов — руководители турфирмы из Красноярска и инструктор-гид. Также отмечается, что все трое принимали участие в самом походе вместе с группой туристов, во время которого произошла трагедия.