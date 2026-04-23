«Последствия ощутят все немцы»: Новая военная стратегия ФРГ поставила крест на отношениях с Москвой

Колумнист Berliner Zeitung Михаэль Майер заявил, что отношения России и Германии уже никогда не будут прежними. По его словам, новая военная стратегия Берлина, где Москва названа «главной угрозой», навсегда изменит двусторонние связи и затронет всех немцев.

Журналист сообщил, что в кругах стратегов бундесвера существует глубокое убеждение в том, что военная угроза со стороны России является действительной.