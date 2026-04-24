Медведев назвал подвиги участников ВОВ духовной опорой России
Дмитрий Медведев назвал подвиги участников Великой Отечественной войны духовной опорой для России. Об этом зампред Совбеза РФ и председатель «Единой России» заявил в приветствии участникам международной акции «Диктант Победы».
По его словам, история войны остаётся важнейшей частью национальной памяти для жителей страны. Медведев отметил, что почти в каждой семье есть свои герои-фронтовики.
«Их биография и подвиги — наше общее прошлое, наша духовная опора, которая помогает строго разделять добро и зло, безошибочно делать нравственный выбор и давать жесткий отпор тем, кто вновь поднимает нацистские знамена», — сказал он.
Зампред Совбеза также напомнил, что «Диктант Победы» проводится уже в восьмой раз. Он назвал акцию одним из крупнейших просветительских проектов «Единой России». В прошлом году к нему присоединились более 2,5 млн человек из 97 стран.
Акция посвящена сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны. Участники отвечают на вопросы, связанные с ключевыми датами, героями и историческими фактами того периода.
