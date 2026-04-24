В НАТО заявили, что членство Испании нельзя приостановить

В НАТО заявили, что приостановить членство Испании в альянсе по требованию США невозможно. Неназванный представитель организации пояснил агентству Reuetrs, что в уставе нет положения об исключении или временном отстранении страны-участницы.

По данным СМИ, США рассматривали варианты наказания Испании за отказ поддержать американскую операцию против Ирана. Reuters сообщало, что во внутреннем письме Пентагона также упоминался пересмотр позиции Вашингтона по претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Ещё один возможный вариант давления — отстранение представителей «проблемных» стран от важных или престижных должностей в НАТО.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что его правительство не реагирует на электронные письма и ориентируется только на официальные документы. По его словам, Мадрид признаёт позиции государств, в данном случае — правительства США.

Поводом для напряжённости стал отказ ряда союзников поддержать действия Вашингтона в войне против Ирана. В частности, страны не захотели направлять корабли для помощи в разблокировке Ормузского пролива. После этого Дональд Трамп усилил критику партнёров по альянсу. Он заявил, что всерьёз рассматривает выход США из НАТО, и пообещал запомнить «трусливую позицию» союзников.