Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 апреля, 15:20

Названы дата и место прощания с Алексеем Пимановым

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Прощание с известным телеведущим Алексеем Пимановым пройдет 27 апреля. Информацию об этом подтвердил источник «Коммерсанта», осведомлённый о планах семьи журналиста.

Как утверждает собеседник газеты, гражданская панихида состоится в зале прощания Троекуровского кладбища, после чего состоятся похороны.

Алексей Пиманов, напомним, скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Более 30 лет он являлся бессменным ведущим программы «Человек и закон». С 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Его плодотворное сотрудничество с МИЦ «Известия» привело к созданию популярных у зрителей сериалов, таких как «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло». Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования семье и друзьям Пиманова, подчеркнув, что журналист был признанным образцом современного российского телевидения благодаря своей яркости и преданности профессии.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • утраты
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar