Названы дата и место прощания с Алексеем Пимановым

Алексей Пиманов, напомним, скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Более 30 лет он являлся бессменным ведущим программы «Человек и закон». С 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». Его плодотворное сотрудничество с МИЦ «Известия» привело к созданию популярных у зрителей сериалов, таких как «СМЕРШ», «Грачи», «Операция Неман» и «Зло». Президент России Владимир Путин направил слова соболезнования семье и друзьям Пиманова, подчеркнув, что журналист был признанным образцом современного российского телевидения благодаря своей яркости и преданности профессии.